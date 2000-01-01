17.11 15:09 MIGnews.com

В Перу нашли древние гигантские изображения "монстров"

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В пустыне Наска, Перу, ученые Японии из университета Ямагата нашли сотни новых рисунков гигантского размера. На плато изображены огромные животные, монстры и необычные существа. Все было обнаружено 143 геоглифа.Специалисты относят рисунки к периоду с 100 года до нашей эры до 300 года нашей эры.Сейчас ученые намереваются создать карту местности на основе полученных снимков. Это поможет раскрыть тайну линий Наска в целом. В июне ученые обнаружили рисунки с изображением птиц. По мнению специалистов, древних жителей Перу привлекали экзотические животные, которых не был в местах, где они жили.