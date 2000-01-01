17.10 20:37 MIGnews.com

Израильский стартап собрал 35 миллионов долларов

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WhiteSource, основанная в Израиле платформа для управления компонентами программного обеспечения с открытым исходным кодом, собрала 35 миллионов долларов в раунде финансирования под руководством Susquehanna Growth Equity с участием венчурного капитала Microsoft VC M12 и 83North.Технология с открытым исходным кодом относится к децентрализованной модели разработки программного обеспечения. Тем не менее, из-за децентрализованного и широко доступного характера модели с открытым исходным кодом появилась необходимость в борьбе с уязвимыми компонентами, которые могут использовать хакеры.В сентябре 2017 года рейтинговое агентство Equifax обвинило в уязвимости программное обеспечение с открытым исходным после того, как хакеры получили доступ к личной информации почти 148 миллионов американцев и более 200 000 номеров кредитных карт.WhiteSource зарекомендовала себя как лидер на рынке анализа состава программного обеспечения, который автоматизирует управление компонентами с открытым исходным кодом. Доказано, что его эффективная технология анализа использования снижает количество уязвимых компонентов на 70%.500 существующих клиентов WhiteSource по всему миру включают 23% компаний из списка Fortune 100, а также Microsoft, IBM, Comcast и KPMG. Компания имеет офисы в Тель-Авиве, Нью-Йорке и Бостоне, и планирует расширить деятельность в Лондоне и Сан-Франциско.“Сейчас мы находимся на этапе, когда вопрос заключается не в том, использовать ли компоненты с открытым исходным кодом, а в том, как внедрить решения и политику для их эффективного управления”, - сказал соучредитель и генеральный директор WhiteSource Рами Сасс.