Amazon готова создавать военные машины вместе с Пентагоном
Глава технологической корпорации Amazon Джефф Безос заявил, что не станет отказываться от сотрудничества с Пентагоном, следуя примеру подобных компаний.
"Если крупные технологические компании будут поворачиваться спиной к министерству обороны США, то эта страна попадет в беду. Мы продолжим поддерживать минобороны", - приводит его слова Fox News.
По словам Безоса, бессмысленно отказываться от участия в военных разработках, ведь рядовые работники могут никогда не узнать, используются ли результаты их труда для военных нужд и применяются ли они с целью причинить вред людям.
Ранее Microsoft и Google отказались от уже составленных договоров с Пентагоном об общей работе над технологическими новинками в связи с тем, что они могут использоваться для развязывания войн и уничтожения людей.