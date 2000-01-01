17.10 22:09 MIGnews.com

Amazon готова создавать военные машины вместе с Пентагоном

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Глава технологической корпорации Amazon Джефф Безос заявил, что не станет отказываться от сотрудничества с Пентагоном, следуя примеру подобных компаний."Если крупные технологические компании будут поворачиваться спиной к министерству обороны США, то эта страна попадет в беду. Мы продолжим поддерживать минобороны", - приводит его слова Fox News.По словам Безоса, бессмысленно отказываться от участия в военных разработках, ведь рядовые работники могут никогда не узнать, используются ли результаты их труда для военных нужд и применяются ли они с целью причинить вред людям.Ранее Microsoft и Google отказались от уже составленных договоров с Пентагоном об общей работе над технологическими новинками в связи с тем, что они могут использоваться для развязывания войн и уничтожения людей.