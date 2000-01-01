Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Фото из архива 17.10 22:09   MIGnews.com

Amazon готова создавать военные машины вместе с Пентагоном

Глава технологической корпорации Amazon Джефф Безос заявил, что не станет отказываться от сотрудничества с Пентагоном, следуя примеру подобных компаний.

"Если крупные технологические компании будут поворачиваться спиной к министерству обороны США, то эта страна попадет в беду. Мы продолжим поддерживать минобороны", - приводит его слова Fox News.

По словам Безоса, бессмысленно отказываться от участия в военных разработках, ведь рядовые работники могут никогда не узнать, используются ли результаты их труда для военных нужд и применяются ли они с целью причинить вред людям.

Ранее Microsoft и Google отказались от уже составленных договоров с Пентагоном об общей работе над технологическими новинками в связи с тем, что они могут использоваться для развязывания войн и уничтожения людей.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:23
Польша переходит на американский газ
21:00
Ривлин Младенову: Израиль не оставит насилие без ответа
20:37
Израильский стартап собрал 35 миллионов долларов
20:23
ХАМАС эвакуировал штабы, командиры прячутся в убежищах
19:43
Израиль может снять запрет на экспорт марихуаны  
18:43
Турецкие следователи вошли в консульство Саудовской Аравии
18:35
В сети появились видео теракта в Керчи  
18:00
Трамп: очень плохо, если в Саудии знали о судьбе Хашогги  
17:02
В керченском колледже найдена вторая бомба
16:51
Нетаниягу: мы остановим ХАМАС силой
16:38
Студент, устроивший теракт в Керчи, покончил с собой
16:11
МВФ бойкотирует Эр-Рияд из-за пропажи Хашогги
15:48
Директор колледжа Керчи: Это настоящий теракт, трупов полно
15:05
Оскорбленная Зуаби грозит Либерману трибуналом в Гааге
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus