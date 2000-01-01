Космический голод: вспышки на черной дыре озадачили ученых
Астрономы из Калифорнийского университета зафиксировали самую яркую вспышку за всю историю наблюдения за черной дырой Стрелец А*, расположенной в центре нашей галактики.
По словам ученых, космический объект засветился в 75 раз ярче, чем обычно, однако до сих пор неизвестно, что могло вызвать такое явление. Передает Digital Trends. Для точного установления причины астрономам нужны более мощные телескопы.
Так, в прошлом месяце журнал Astrophysical Journal Letters обнародовал исследование, согласно которому группа астрономов заметила в центре Млечного Пути ярчайшие вспышки сверхмассивной черной дыры Стрелец*, которая является ближайшей к нашей Солнечной системе, а расстояние между нами составляет 26 тыс. световых лет.
Ученые предположили, что источниками свечения, которое они заметили, могли быть дополнительные небесные тела вокруг космического объекта. Эта версия предусматривает, что вспышки могли появиться из-за межзвездного облака, которое в результате начала поглощать черная дыра.
Из второй версии исходит еще одна: Стрелец А* просто "сильно проголодался", потому объект начал всасывать все, что оказалось рядом. Таким образом внутрь попали крупные астероиды, что и вызвало яркие вспышки.
Уточняется, что астрономы наблюдают за Стрельцом А* целых 24 года, однако все это время он вел себя совершенно спокойно. Такое явление ученым удалось зафиксировать впервые за всю историю наблюдения за сверхмассивными черными дырами.
Тем не менее, исследователи успокаивают, что "голод вселенского масштаба", который может испытывать эта черная дыра, для человечества опасности не представляет.