17.06 07:31 MIGnews.com

У Израиля есть около 100 ядерных боеголовок – Стокгольм

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Израиль обладает около 100 единиц ядерного оружия, говорится в свежем докладе Стокгольмского Международного института исследования проблем мира.В то время как Израиль уже давно придерживается политики отказа от комментариев по поводу своего ядерного арсенала, согласно докладу, имеется примерно 30 гравитационных бомб, которые могут быть доставлены с помощью истребителей. Некоторые из истребителей оснащены для доставки ядерного оружия, и примерно 50 боеголовок, которые могут быть доставлены с помощью баллистических ракет наземного базирования, таких как баллистическая ракета средней дальности "Иерихон III", которая, согласно иностранным сообщениям, имеет дальность поражения 5 500 км.В докладе также упоминаются многочисленные неподтвержденные сообщения о том, что Израиль модифицировал свой флот немецких подводных лодок класса Dolphin для доставки ядерных крылатых ракет морского базирования, что дает ему возможность нанесения второго удара на воде.Согласно докладу, в начале 2019 года в распоряжении девяти государств – Соединенных Штатов, России, Соединенного Королевства, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи – было примерно 13 865 единиц ядерного оружия, из которых 3750 были развернуты с оперативными силами, а еще около 2000 находились в состоянии повышенной оперативной готовности.В арсеналах России и США более 90% мирового ядерного оружия, говорится в докладе, с 6500 единицами в арсенале Москвы и 6185 единицами ядерного оружия в Вашингтоне, обладающих. Великобритания, как сообщалось, имела 200, Франция 300, Израиль между 80 и 90, Пакистан между 150 и 160, Индия между 130 и 140, Китай 290 и Северная Корея между 20 и 30 единицами ядерного оружия.