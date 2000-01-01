У Израиля есть около 100 ядерных боеголовок – Стокгольм
Израиль обладает около 100 единиц ядерного оружия, говорится в свежем докладе Стокгольмского Международного института исследования проблем мира.
В то время как Израиль уже давно придерживается политики отказа от комментариев по поводу своего ядерного арсенала, согласно докладу, имеется примерно 30 гравитационных бомб, которые могут быть доставлены с помощью истребителей. Некоторые из истребителей оснащены для доставки ядерного оружия, и примерно 50 боеголовок, которые могут быть доставлены с помощью баллистических ракет наземного базирования, таких как баллистическая ракета средней дальности "Иерихон III", которая, согласно иностранным сообщениям, имеет дальность поражения 5 500 км.
В докладе также упоминаются многочисленные неподтвержденные сообщения о том, что Израиль модифицировал свой флот немецких подводных лодок класса Dolphin для доставки ядерных крылатых ракет морского базирования, что дает ему возможность нанесения второго удара на воде.
Согласно докладу, в начале 2019 года в распоряжении девяти государств – Соединенных Штатов, России, Соединенного Королевства, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи – было примерно 13 865 единиц ядерного оружия, из которых 3750 были развернуты с оперативными силами, а еще около 2000 находились в состоянии повышенной оперативной готовности.
В арсеналах России и США более 90% мирового ядерного оружия, говорится в докладе, с 6500 единицами в арсенале Москвы и 6185 единицами ядерного оружия в Вашингтоне, обладающих. Великобритания, как сообщалось, имела 200, Франция 300, Израиль между 80 и 90, Пакистан между 150 и 160, Индия между 130 и 140, Китай 290 и Северная Корея между 20 и 30 единицами ядерного оружия.