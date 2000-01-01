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В РФ разработают новую программу изучения Венеры 18.05 21:50   MIGnews.com

В РФ разработают новую программу изучения Венеры

В Институте космических исследований РАН (ИКИ РАН) сообщили, что в ближайшее время ученые приступят к разработке новой программы по исследованию Венеры, она будет включать отправку минимум трех научных аппаратов к планете. Основные этапы программы будут представлены в 2021 году.

"У нас есть идея разработать не отдельный проект, а программу, которая будет включать в себя несколько миссий. В следующем году мы сможем обсудить их публично", - пояснил сотрудник ИКИ Лев Зеленый, пишет пресс-служба.

По словам ученого, миссии будут включать посадочные аппараты и различные средства для исследования атмосферы.


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