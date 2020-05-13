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COVID-19: выявлена неожиданная опасность котов для людей | Фото:18.05 07:10   MIGnews.com

COVID-19: выявлена неожиданная опасность котов для людей

Коты бессимптомно переносят смертоносный коронавирус COVID-19, но при тесном контакте могут передавать инфекцию человеку или друг другу.

К такому выводу пришли ученые Университета Висконсина в Мэдисоне и Университета Токио, передает Stat.

"Принимая во внимание количество вируса, которую мы нашли в носах котов... Вероятно, они линяют, поэтому возбудитель вируса может попасть в человеческий быт, или просто жить на коте. Таким образом, у людей есть возможность подхватить этот вирус. Я думаю, это то, чего мы должны остерегаться", – сообщил профессор университета Висконсина и первый автор исследования Питер Халфманн.

Ученые заразили трех кошек и разместили их в отдельных клетках. На следующий день в каждую из них дополнительно поместили здоровое животное.

На расстоянии более 0,3 метров вирус от зараженных не передавался. Исследователи пока не выяснили, какая доза вируса необходима для инфицирования человека.


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