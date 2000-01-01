18.05 06:29 MIGnews.com

Видео: выход военного космоплана США на орбиту

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В воскресенье, 17 мая, американская компания-оператор United Launch Alliance (ULA) запустила ракету-носитель Atlas V с экспериментальным беспилотным космопланом X-37B для Космических сил США.Старт состоялся на площадке SLC-41 на мысе Канаверал в штате Флорида. В сети опубликовали видео запуска.Космоплан X-37B компании Boeing в шестой раз отправился на орбиту в рамках миссии USSF-7, цель которой не разглашается. Предположительно, космоплан будет заниматься разведкой.В рамках миссии космоплан соберет данные для NASA по воздействию радиации на семена, а также данные по преобразованию солнечной энергии в микроволновую для Военно-морской исследовательской лаборатории.Пока что не сообщается, сколько конкретно дней космоплан проведет на орбите. В предыдущий раз он там провел 780 дней.