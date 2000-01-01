17.05 17:53 MIGnews.com

Джонсон: вакцины против COVID-19 может никогда и не быть

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Несмотря на огромные и глобальные усилия по разработке вакцины против смертоносного коронавируса COVID-19, лекарство может никогда и вовсе не появиться.Таким пессимистичным прогнозом поделился премьер-министр Великобритании, передает AP.Что примечательно, британское правительство выделяет около 110 миллионов долларов на ускорение открытия нового центра по производству и внедрению вакцин.По словам Джонсона, его государство поддерживает исследования по лечению наркозависимости, чтобы помочь людям быстро вылечиться и от вируса-убийцы."Нам предстоит долгий путь, и я должен быть откровенен, что вакцина может не сработать. Нам нужно найти новые способы борьбы с коронавирусом, включая тестирование людей с симптомами и отслеживание контактов с зараженными. Я знаю, что это будет нелегко – первые шаги ребенка никогда не бывают легкими", – отметил премьер.