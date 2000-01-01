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Intel будет тестировать в Иерусалиме беспилотные автомобили | Фото: Andy Newcombe/Flickr18.05 07:13   MIGnews.com

Intel начал тестировать в Иерусалиме беспилотные автомобили

Intel и приобретенная им израильская компания Mobileye начали в Иерусалиме тест 100 беспилотных автомобилей. Об этом в своем блоге сообщил директор Mobileye Амнон Шашуа, отметив, что в ближайшие месяцы они будут испытаны в США и других регионах.

По его словам, цель Intel и Mobileye - продемонстрировать то, что оснащенные их системами автомобили в 1000 раз безопаснее обычных.

Автомобили будут оборудованы 12 камерами, создающими 360-градусный обзор во время езды: 8 из них являются камерами большой дальности действия, а остальные 4 предназначены для парковки.

Второй этап теста начнется в ближайшие несколько недель и будет включать испытания радара и лидара, являющегося по сути оптическим дальнометром.

На Иерусалим выбор пал, чтобы продемонстрировать то, что технологии Intel и Mobileye могут работать "в любых географических и прочих условиях", утверждает Шашуа. Он также отметил, что этот город известен агрессивной манерой вождения на дорогах, которые, кроме того, не всегда четко обозначены.

Ранее стало известно, что Mobileye подписала с неназванной европейской автокомпанией соглашения об оборудовании 8 млн. автомобилей систем помощи водителю и предотвращения столкновений.
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