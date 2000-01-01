17.04 17:06 MIGnews.com

Техниону пожертвовали 50 млн. долларов

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Один из ведущих институтов Израиля, Технион, получил щедрое пожертвование – американский Фонд семьи Хелен Диллер (Helen Diller Family Foundation) перевел на счет вуза 50 млн. долларов для поддержки нового квантового центра.В благодарность руководство учебного заведения назвало новое подразделение именем своей покровительницы.Как отмечается, пожертвование открыто для немедленного использования, что укрепит позиции Техниона в области квантовой науки и техники, а также поможет в наборе преподавателей, создании новой инфраструктуры, финансировании исследований и разработок и обучении нового поколения инженеров."Технион является одним из выдающихся институтов в области технологий, и мои родители считали это важной инвестицией в будущее Израиля и всего человечества. Новый Центр квантовой науки, материи и инженерии имени Хелен Диллер поможет Израилю занять свое место в следующей революции в области науки и техники", - говорит президент Фонда имени Хелен Диллер, ее дочь Джеки Сэфиер.Основная деятельность Центра Хелен Диллер будет сфокусирована на квантовых вычислениях и обработке информации, квантовых связях, квантовом зондировании, квантовых симуляциях, симуляторах и квантовых материалах. Как ожидается, на его платформе смогут объединиться ученые в сфере не только квантовой физики, но также нанотехнологий, материаловедения и связи. Он станет первым своего рода в стране.Руководителями нового центра назначены два ведущих преподавателя Техниона – директор Института нанотехнологий им. Рассела Берри профессор Гади Эйзенштейн и почетный профессор физики в центре Роберта Шиллмана Мордехай Сегев.