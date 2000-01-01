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Техниону пожертвовали 50 млн. долларов | Фото: Mark Nakasone/Flickr17.04 17:06   MIGnews.com

Техниону пожертвовали 50 млн. долларов

Один из ведущих институтов Израиля, Технион, получил щедрое пожертвование – американский Фонд семьи Хелен Диллер (Helen Diller Family Foundation) перевел на счет вуза 50 млн. долларов для поддержки нового квантового центра.

В благодарность руководство учебного заведения назвало новое подразделение именем своей покровительницы.

Как отмечается, пожертвование открыто для немедленного использования, что укрепит позиции Техниона в области квантовой науки и техники, а также поможет в наборе преподавателей, создании новой инфраструктуры, финансировании исследований и разработок и обучении нового поколения инженеров.

"Технион является одним из выдающихся институтов в области технологий, и мои родители считали это важной инвестицией в будущее Израиля и всего человечества. Новый Центр квантовой науки, материи и инженерии имени Хелен Диллер поможет Израилю занять свое место в следующей революции в области науки и техники", - говорит президент Фонда имени Хелен Диллер, ее дочь Джеки Сэфиер.

Основная деятельность Центра Хелен Диллер будет сфокусирована на квантовых вычислениях и обработке информации, квантовых связях, квантовом зондировании, квантовых симуляциях, симуляторах и квантовых материалах. Как ожидается, на его платформе смогут объединиться ученые в сфере не только квантовой физики, но также нанотехнологий, материаловедения и связи. Он станет первым своего рода в стране.

Руководителями нового центра назначены два ведущих преподавателя Техниона – директор Института нанотехнологий им. Рассела Берри профессор Гади Эйзенштейн и почетный профессор физики в центре Роберта Шиллмана Мордехай Сегев.
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