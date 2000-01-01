18.04 04:20 MIGnews.com

Что убило мамонтов: ученые сделали новое открытие

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Ученые провели новое исследование и выяснили, что 13 000 лет назад комета или астероид врезался в Землю и вызвал охлаждение климата. Именно это погубило мегафауну планеты, в том числе мастодонтов и мамонтов в Северной Америке. Новые факты подтверждают аргументы, которые доказывали события, предшествующие холодному периоду – Младшему Дриасу.Ранее геолог Джеймс Кеннет из Калифорнийского университета Санта-Барбары и его коллеги нашли в тонком слое, которые существовал на рубеже Молодого Дриаса 12 800 лет назад, шарики расплавленного стекла, наноалмазы, платину и другие экзотические материалы, наличие которых можно объяснить только падением космического объекта. "Мы идентифицировали "отпечаток ударного слоя. Это обеспечивает ученых маркерами для изучения многих резких изменений, которые произошли в тот период времени, включая вымирание, культурные сдвиги у людей, снижение численности населения и изменение климата", - говорит почетный профессор в отделе наук о Земле в Санта-Барбаре Кеннетт.Исследователи взяли образцы осадков с 11 участков, в том числе с острова Санта-Роза, Шериденской пещеры в Огайо, штата Нью-Мексико и Аризоны. Они были проверены на наличие платины и палладия. Везде ученые обнаружили платиновые аномалии, как было предсказано для Младшего Дриаса. Это последнее исследование, возможно, является самым убедительным доказательством того, что космическое воздействие ускорило процесс охлаждения климата Младшего Дриаса."Убедительно, что это было причиной. Данные аномалии платины, которые мы нашли, поддерживают теорию внеземного удара 12 800 лет назад.Мы думаем, что комета, богатая платиной, столкнулась с Землей", - добавляет Кеннет.