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Ученые совершили прорыв в поисках вакцины от коронавируса | Фото:17.03 09:32   MIGnews.com

Ученые совершили прорыв в поисках вакцины от коронавируса

Мельбурнские ученые совершили прорыв в изучении коронавируса, выяснив, как организм борется с заразой.

Об этом сообщает австралийское издание News.

В частности, исследователи из Института Питера Доэрти узнали, что здоровые люди могут бороться с легкими и средними случаями COVID-19 в течение трех дней. Впервые команда ученых смогла составить детальную карту того, как иммунная система пациента реагировала на вирус-убийцу.

По словам ведущего исследователя профессора Кэтрин Кедзерска, антитела, выделяемые иммунной системой человека для борьбы с коронавирусом, очень похожи на те, которые используются для борьбы с гриппом.

"Это говорит нам о том, что мы можем бороться с вирусом и обеспечить восстановление после COVID-19. Мы обнаружили, что, хотя COVID-19 вызван новым вирусом, у пациента, который до этого был здоровым, могут быть выявлены устойчивые иммунные реакции, которые связаны с клиническим выздоровлением", – отметила профессор.

По ее словам, у такого пациента через три дня после поступления в больницу появляются антитела, которые иммунная система привлекает для успешной борьбы с инфекцией. Первой испытуемой была китаянка из Уханя, у которой были зафиксированы соответствующие реакции. После этого четыре австралийца с COVID-19 смогли выздороветь благодаря работе иммунной системе.

Ученые считают, что определение того, какие эти антитела можно использовать для борьбы с коронавирусом, является ключом для разработки вакцины.


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