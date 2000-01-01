Ученые совершили прорыв в поисках вакцины от коронавируса

В частности, исследователи из Института Питера Доэрти узнали, что здоровые люди могут бороться с легкими и средними случаями COVID-19 в течение трех дней. Впервые команда ученых смогла составить детальную карту того, как иммунная система пациента реагировала на вирус-убийцу.
По словам ведущего исследователя профессора Кэтрин Кедзерска, антитела, выделяемые иммунной системой человека для борьбы с коронавирусом, очень похожи на те, которые используются для борьбы с гриппом.
"Это говорит нам о том, что мы можем бороться с вирусом и обеспечить восстановление после COVID-19. Мы обнаружили, что, хотя COVID-19 вызван новым вирусом, у пациента, который до этого был здоровым, могут быть выявлены устойчивые иммунные реакции, которые связаны с клиническим выздоровлением", – отметила профессор.
По ее словам, у такого пациента через три дня после поступления в больницу появляются антитела, которые иммунная система привлекает для успешной борьбы с инфекцией. Первой испытуемой была китаянка из Уханя, у которой были зафиксированы соответствующие реакции. После этого четыре австралийца с COVID-19 смогли выздороветь благодаря работе иммунной системе.
Ученые считают, что определение того, какие эти антитела можно использовать для борьбы с коронавирусом, является ключом для разработки вакцины.