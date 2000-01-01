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Google запускает денежные переводы по почте | Фото: notoriousxl/Flickr18.03 05:47   MIGnews.com

Google запускает денежные переводы по почте

Компания Google предоставила пользователям почтового сервиса Gmail новый удобный инструмент для осуществления перевода средств в Android, пишет TechCrunch.

Отныне, прямо в своем аккаунте можно запрашивать и переводить средства. Однако, такая возможность существует пока только в США и Британии.

У Google есть специальный сервис Google Wallet, который был интегрирован с Gmail еще в 2013 году. Сейчас же компания сделала платежи более удобными - они начали полноценно работать прямо через приложение Gmail на Android.

Все происходит по той же схеме, что и добавление в письмо файла. Только теперь вместо файла добавляется запрос на перевод денежных средств и сумма.

Отправлять счета можно пользователям, у которых нет аккаунта в Gmail.
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