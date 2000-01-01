18.03 05:47 MIGnews.com

Google запускает денежные переводы по почте

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Компания Google предоставила пользователям почтового сервиса Gmail новый удобный инструмент для осуществления перевода средств в Android, пишет TechCrunch.Отныне, прямо в своем аккаунте можно запрашивать и переводить средства. Однако, такая возможность существует пока только в США и Британии.У Google есть специальный сервис Google Wallet, который был интегрирован с Gmail еще в 2013 году. Сейчас же компания сделала платежи более удобными - они начали полноценно работать прямо через приложение Gmail на Android.Все происходит по той же схеме, что и добавление в письмо файла. Только теперь вместо файла добавляется запрос на перевод денежных средств и сумма.Отправлять счета можно пользователям, у которых нет аккаунта в Gmail.