18.02 07:07 MIGnews.com

В древнем саркофаге нашли тайный текст и рисунки

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Внутри древнего египетского саркофага возрастом три тысячи лет ученые обнаружили тайный текст и изображение бога Солнца Ра-Хорахте, пишет Phys.org.Археологи сделали это открытие в рамках проекта по созданию полного цифрового изображения саркофага. В нем покоилось тело древнеегипетского жреца Анх-Хонсу, а также двух других гробов, которых извлекли более ста лет назад при перевозке из Египта в Кембридж.Все три гроба датируются XXII династией (945-712 годы до нашей эры).Эксперты исследовали образцы ткани, краски и смолы, а также тексты и иконографию на деревянной поверхности. Изображение божества находилось под слоем материала для захоронения.Также были найдены рисунки и ряд иероглифов, которые переводятся как "Ра-Хорахте, великий Бог, Повелитель Неба".