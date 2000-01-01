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В древнем саркофаге нашли тайный текст и рисунки | Фото:18.02 07:07   MIGnews.com

В древнем саркофаге нашли тайный текст и рисунки

Внутри древнего египетского саркофага возрастом три тысячи лет ученые обнаружили тайный текст и изображение бога Солнца Ра-Хорахте, пишет Phys.org.

Археологи сделали это открытие в рамках проекта по созданию полного цифрового изображения саркофага. В нем покоилось тело древнеегипетского жреца Анх-Хонсу, а также двух других гробов, которых извлекли более ста лет назад при перевозке из Египта в Кембридж.

Все три гроба датируются XXII династией (945-712 годы до нашей эры).

Эксперты исследовали образцы ткани, краски и смолы, а также тексты и иконографию на деревянной поверхности. Изображение божества находилось под слоем материала для захоронения.

Также были найдены рисунки и ряд иероглифов, которые переводятся как "Ра-Хорахте, великий Бог, Повелитель Неба".


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