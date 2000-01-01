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Израильтяне симулируют покорение Марса в Негеве | Фото: D-Mars17.02 09:49   MIGnews.com

Израильтяне симулируют покорение Марса

Вчера шестеро израильских ученых и техников "приземлились на Марсе" в одном из удаленных мест Израиля – в пустыне Негев около города Мицпе-Рамон.

Они примут участие в эксперименте под названием D-Mars, первом проекте такого роде в стране. Он представляет собой симуляцию покорения четвертой планеты нашей системы. Подготовлена инициатива была Израильским космическим агентством (ISA) совместно с министерством науки, технологий и космоса.

С 15 по 18 февраля участники D-Mars будут отключены от внешнего мира, посвятив себя экспериментам. Жить они будут в конструкции, разработанной специально для марсианских условий, а перемещаться вокруг будут только в скафандрах.

Цель проекта заключается в исследовании и моделировании колонизации Марса в ближайшем будущем.

"Космические агентства по всему миру уже заняты подготовкой к путешествию на Марс и поиску решений множества технологических проблем, лежащих на пути к этой цели. Среди задач, которые людям предстоит решить: создание космического корабля и подходящего для продолжительного путешествия двигателя, воздействие космической радиации на людей, доставка и возведении там необходимых построек, сосуществование людей в небольшой и изолированной группе, связь с Землей и так далее. Израиль уже внес свой вклад в подготовку миссии к Марсу и в технологические разработки защиты людей от радиации", - говорит глава ISA Ави Белсбергер.

Эксперты неоднократно отмечали, что по своим топографии, геологии, засушливости, внешнему виду и изолированность региональный совет Мицпе-Рамон сход с Марсом, если вообще можно так выражаться о мертвой планете.

Стоит отметить, что ранее студент израильского института имени Вейцмана Рой Наор был делегирован Израильским космическим агентством для участия в аналогичном проекте, который проходит в американском штате Юта.
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