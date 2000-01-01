17.01 20:27 MIGnews.com

Рекламщики попросили Google "не убивать инновации"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Рекламные агентства и маркетологи попросили Google не спешить с отказом от поддержки "сторонних cookies", пока не появятся альтернативные способы отслеживать потенциальных покупателей.Об этом говорится в обращении Ассоциации национальных рекламодателей и Ассоциации рекламных агентств США, сообщает The Wall Street Journal.Google 14 января сообщил, что в ближайшие два года откажется от поддержки сторонних cookie-файлов в браузере Chrome, чтобы усилить защиту данных пользователей и их права на конфиденциальность при интернет-серфинге.Участникам рынка компания предложила помочь ей в поиске методов поиска целевой аудитории, которые не нарушали бы конфиденциальность. Firefox и Safari уже блокируют такие cookies, а вот пользователи Google Chrome могут отключать cookies вручную.Решение Google задушит рекламу в интернете и навредит потребителям, развитию цифрового бизнеса и встанет на пути инноваций, заявили рекламщики. Первыми пострадают стартапы и молодые компании, выживание которых зависит от рекламы в интернете, сказано в обращении.Пользователи при этом могут лишиться большинства бесплатных сервисов, выстраивающими бизнес на доходах от рекламы, к которым они привыкли.Исполнительный вице-президент Ассоциации национальных рекламодателей Дэн Джафф заявил, что, по ощущению бизнеса, Goоgle недостаточно привлекает компании к обсуждению решений, важных для отрасли.Представитель Google на это напомнила, что компания обещала не отключать поддержку cookies до появления альтернативных технологий.Cookies - служебные текстовые файлы с информацией об интернет-серфинге пользователя. Сайты используют cookies, чтобы собирать данные о посетителях, и хранят их на протяжении периода времени, установленного владельцами сайта.Сторонние cookies хранятся на сторонних серверах и позволяют хранить в браузере данные о том, какие страницы просмотрел пользователь. На эту информацию ориентируются при таргетинге рекламы, она полезна для бизнеса. Одновременно высказываются опасения, что использование этих файлов нарушает право пользователей интернета на конфиденциальность.