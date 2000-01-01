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Huawei придумала, как заработать на смартфонах побольше | Фото:17.01 15:12   MIGnews.com

Huawei придумала, как заработать на смартфонах побольше

Huawei решила встроить рекламу в прошивку собственных смартфонов, тем самым увеличив доход с каждого проданного девайса.

Так, журналисты издания MySmartPrice обнаружили упоминание о встроенной рекламе в системной оболочке EMUI в одном из смартфонов под управлением HarmonyOS с Huawei Mobile Services.

В разделе пользовательских соглашений был найден документ, в котором описывался рекламный механизм.

В тексте говорилось, что персональные данные пользователя хранятся в течение одного года на серверах в Гонконге и Сингапуре. Также информация может обрабатываться в локальных дата-центрах по месту проживания владельца смартфона.

В документе уточняется, что Huawei имеет право собирать данные о местоположении пользователя, если тот даст соответствующее согласие. В обычной версии EMUI с Android 10 подобных соглашений нет. Из чего можно сделать вывод, что в первую очередь реклама может появиться на устройствах Huawei под управлением собственной ОС – HarmonyOS.

Huawei не первая компания, которая собирается демонстрировать рекламу в своих аппаратах. Подобную практику в бюджетных девайсах используют и другие китайские бренды, например –Xiaomi и Realme.


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