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В Google Play нашли приложения разряжающие смартфон 17.01 22:30   MIGnews.com

В Google Play нашли приложения разряжающие смартфон

Разработчик антивирусов Bitdefender назвал несколько приложений, которые разряжают батарею смартфона, сообщается на сайте компании.

"Среди приложений встречались офисные утилиты и игры. В них обнаружен алгоритм, показывающий рекламу. Причем в первые 48 часов после установки приложения показывали умеренное количество баннеров, но затем реклама показывалась с повышенной частотой", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что реклама мешала нормальному использованию программ и серьезно нагружала процессоры смартфонов, что влияло на их автономность. Баннеры появлялись хаотично, что мешало встроенным инструментам безопасности Android вычислить шаблоны их отображения.

Всего в каталоге Google Play обнаружили 17 приложений, среди которых симулятор гонок Car Racing 2019, галереи с обоями 4K Wallpaper и Backgrounds 4K HD, файловый менеджер и другие продукты.


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