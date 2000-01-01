Новая ракетная система, от которой у России нет защиты
Американская компания Lockheed Martin 14 декабря на базе Ванденберг провела первые испытания новой системы ракетного залпового огня PrSM (Precision Strike Missile, ракета высокой точности).
Речь идет о системе запуска высокоточных ракет средней дальности для американской армии. Ракета успешно поразила цели на расстоянии 240 километров.
Речь идет о сверхзвуковой ракете, которая заменит устаревшие ракеты ATACMS, которые сегодня оснащены кластерными боеголовками. может лететь на скорости 3 Махов, в то время как на скорости 5 Махов.
По требованиям американской армии, дальность действия PrSM должна составить 499 километров. По некоторым данным, дальность ракеты составляет 550 километров.
Одновременно с Lockheed Martin над разработкой тактической сверхзвуковой ракеты с дальностью 300-499 километров работает компания Raytheon .
РИА Новости пишет, что PrSM можно назвать аналогом российского ракетного комплекса "Искандер-М", за характеристики которого США уцепились как за основной повод для выхода из РСМД. Вашингтон обвинял Москву в том, что модифицированная версия крылатой ракеты 9М728 для этого комплекса — 9М729 — нарушает требования ДРМСД: якобы ее дальность превышает разрешенные 500 километров.
В Москве отвергали обвинения, а Минобороны даже раскрыло некоторые характеристики ракеты. Так, начальник Ракетных войск и артиллерии Михаил Матвеевский сообщил, что модернизация крылатой ракеты направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик. Ракеты 9М728 и 9М729 унифицированы по большинству основных агрегатов. А максимальная дальность полета ракеты 9М729 из-за увеличения массы даже снижена до 480 километров.
Россия даже пошла на беспрецедентный шаг и предложила США в закрытом режиме ознакомиться с ракетой 9М729 вживую, чтобы убедиться в ее соответствии требованиям ДРСМД. Американцы отказались.
Сразу после испытаний МИД Китая назвал объяснения главы Пентагона Марка Эспера "неуклюжим представлением".
"Со 2 августа этого года, когда США объявили о выходе из Договора РСМД, Пентагон провел два испытания ракет наземного базирования. Эспер с гордостью сообщил, что США готовились к этим стартам с февраля. Прошу обратить внимание: США официально проинформировали о выходе из ДРСМД только 2 августа, а готовились — с февраля. Это еще раз подтверждает наши предыдущие оценки, что США заранее продумали выход из ДРСМД", — подчеркнула представитель МИД КНР.