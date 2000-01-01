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В глубинах Тихого океана нашли огромные кратеры | Фото:16.12 07:10   MIGnews.com

В глубинах Тихого океана нашли огромные кратеры

В Тихом океане в районе атолла Бикини найдены кратеры искусственного происхождения огромных размеров.

Соответствующее исследование провели ученые из Делавэрского университета при помощи гидролокатора, передает Popular Mechanics.

Специалисты хотели обнаружить следы подводных испытаний ядерного оружия, проводимых США в 1946-1958 годах. Для этого ученые создали цифровую карту океанского дна с разрешением один метр на пиксель.

Исследователи выяснили, что в результате операции Crossroads в 1946 году, взрыв бомбы Baker мощностью 23 килотонны на глубине 27 метров привел к образованию донного кратера глубиной в 8 метров и диаметром 700 метров.

А в результате приповерхностного взрыва в 1954 году 15-мегатонной бомбы Castle Bravo образовался кратер глубиной 25-30 метров и диаметром 1400 метров.


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