16.12 05:39 MIGnews.com

Ученые нашли черную дыру-"монстра" в нашей галактике

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Китайские астрономы обнаружили в нашей галактике черную дыру-"монстра", которая в 70 раз превышает массу Солнца.Совершенно немыслимую находку исследователи назвали LB-1, а результаты были обнародованы в недавнем выпуске журнала Nature.До сих пор самая большая масса черной дыры из когда-либо зарегистрированных лишь в 15-20 раз превышала соответствующие параметры Солнца."Мы были настолько потрясены, что не могли поверить в то, что увидели", – сказал исследователь Лю Цзифэн, отметив, что теперь ученым нужно будет объяснить, как она могла сформироваться.На сегодняшний день, по оценкам астрономов, в нашей галактике – 100 миллионов черных дыр. Китайская академия наук определяет такие объекты как "космические тела, образованные коллапсом массивных звезд такой плотности, что даже свет не может вырваться".Современная теория гласит, что звезды состоят из различных элементов. Более легкие превращаются в тяжелые в результате тепловых ядерных реакций в ядре, высвобождая огромное количество энергии в процессе. Согласно уравнению Эйнштейна, E = mc2, масса звезды должна уменьшаться, поскольку преобразуется в энергию. Некоторые частицы могут вырваться через солнечный ветер, так что звезда тускнеет и коллапсирует, превращаясь в нейтронную звезду или черную дыру.Если теория верна, то звезда, подобная Солнцу, просто физически не сможет создать черную дыру с массой, как у LB-1. На данный момент эксперты пришли к общему мнению, что открытый объект мог сформироваться благодаря объединению двух черных дыр.