В Бостоне на аукцион выставили кусочек луны

Ставки принимаются через интернет до 18 октября, сообщает Reuters.
Бостонский аукционный дом RR Auction выставил на продажу кусок Луны. Это метеорит, обнаруженный на северо-западе Африки в прошлом году. При падении он распался шесть частей, которые хотят продать комплектом.
Данный лот принадлежит компании Aerolite Meteorites, коммерческой фирме специализирующийся на выкупе и перепродаже таких находок.
Большинство лунных камней упали на землю сотни тысяч и даже миллионы лет назад. Многие пропали в океане, но иногда их удается найти на земной поверхности.