Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











16.10 05:30   MIGnews.com

В Бостоне на аукцион выставили кусочек луны



Ставки принимаются через интернет до 18 октября, сообщает Reuters.

Бостонский аукционный дом RR Auction выставил на продажу кусок Луны. Это метеорит, обнаруженный на северо-западе Африки в прошлом году. При падении он распался шесть частей, которые хотят продать комплектом.

Данный лот принадлежит компании Aerolite Meteorites, коммерческой фирме специализирующийся на выкупе и перепродаже таких находок.

Большинство лунных камней упали на землю сотни тысяч и даже миллионы лет назад. Многие пропали в океане, но иногда их удается найти на земной поверхности.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:27
Еврейский молитвенник Мэрилин Монро выставлен на аукционе
22:43
Иранские силовики похищены на границе с Пакистаном
22:24
Анджелина Джоли преобразилась в блондинку в новом фильме
21:38
В Израиле обсудят чрезвычайный план по защите женщин
21:15
Индия становится вторым по величине солнечным рынком
20:48
Видео: палестинцы беснуются и взрывают бомбы на границе
20:33
Атаковавшая Нетаниягу в Кирьят-Шмона - активистка Кулану
20:23
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заставили мыть ванную
19:47
Google отказался от участия в экономическом форуме Эр-Рияда
19:08
Впервые в истории: в Бельгии мэром стал темнокожий
18:50
Мощное наводнение на юге Франции унесло жизни 13 человек
18:25
Двое мужчин арестованы за уничтожение еврейских артефактов
17:59
Ривлин: христиане страдают от экстремизма на Ближнем Востоке
17:20
США не оставят НАТО
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus