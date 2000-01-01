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Индия становится вторым по величине солнечным рынком 16.10 21:15   MIGnews.com

Индия становится вторым по величине солнечным рынком

Индия установила 4,9 ГВт солнечной энергии, укрепив свои позиции в качестве второго по величине солнечного рынка в мире.

Индия была пятым по величине солнечным рынком в мире по суммарным установкам. “Сейчас на высококонкурентном индийском солнечном рынке появляются новые лидеры, на фоне все также хорошо работающих старых гигантов”,-сказал Радж Прабху, генеральный директор Mercom Capital Group.

В течение отчетного периода на долю 10 крупнейших компания приходилось 55 процентов рынка, а на долю других - оставшиеся 45 процентов. В стране насчитывалось около 300 разработчиков проектов коммунального хозяйства с проектами мощностью не менее 5 МВт и более.


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