Google отказался от участия в экономическом форуме Эр-Рияда
Google стала последней компанией, которая вышла из бизнес-конференции в Саудовской Аравии.
Давление на Саудовскую Аравию усилилось с тех пор, как известный журналист Джамал Хашогги, обозреватель Washington Post и критик саудовской политики, пропал без вести. Последний раз его видели входящим в саудовское консульство в Стамбуле 2 октября.
Google заявил, что исполнительный директор Диана Грин не будет присутствовать на саммите будущей инвестиционной конференции, которая пройдет в Эр-Рияде.
Ранее в этом году Google объявила, что будет работать с Саудовским агентством, чтобы открыть пять инновационных центров в стране для подготовки начинающих технологов.