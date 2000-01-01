16.10 19:47 MIGnews.com

Google отказался от участия в экономическом форуме Эр-Рияда

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Google стала последней компанией, которая вышла из бизнес-конференции в Саудовской Аравии.Давление на Саудовскую Аравию усилилось с тех пор, как известный журналист Джамал Хашогги, обозреватель Washington Post и критик саудовской политики, пропал без вести. Последний раз его видели входящим в саудовское консульство в Стамбуле 2 октября.Google заявил, что исполнительный директор Диана Грин не будет присутствовать на саммите будущей инвестиционной конференции, которая пройдет в Эр-Рияде.Ранее в этом году Google объявила, что будет работать с Саудовским агентством, чтобы открыть пять инновационных центров в стране для подготовки начинающих технологов.