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Google покидает списки участников Саудовской конференции 16.10 19:47   MIGnews.com

Google отказался от участия в экономическом форуме Эр-Рияда

Google стала последней компанией, которая вышла из бизнес-конференции в Саудовской Аравии.

Давление на Саудовскую Аравию усилилось с тех пор, как известный журналист Джамал Хашогги, обозреватель Washington Post и критик саудовской политики, пропал без вести. Последний раз его видели входящим в саудовское консульство в Стамбуле 2 октября.

Google заявил, что исполнительный директор Диана Грин не будет присутствовать на саммите будущей инвестиционной конференции, которая пройдет в Эр-Рияде.

Ранее в этом году Google объявила, что будет работать с Саудовским агентством, чтобы открыть пять инновационных центров в стране для подготовки начинающих технологов.


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