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Компания Rakuten подала антимонопольную жалобу против Apple 17.06 01:02   MIGnews.com

Компания Rakuten подала антимонопольную жалобу против Apple

Японская компания Rakuten подала в Европейский союз антимонопольную жалобу против Apple.

В жалобе говорится, что дочерняя компания Kobo обязана выплачивать 30-процентную комиссию за продажу электронных книг через приложения, распространяемые в Apple Store.

Представители Rakuten утверждают, что приложение Apple Book находится в лучшем положении по сравнению с конкурентами, так как не платит никаких комиссионных.

В ответ на жалобу Apple заявила, что компания предоставляет продавцам возможность предлагать собственные услуги через приложения, которые распространяются в Apple Store совершенно бесплатно. А комиссионное вознаграждение от реализации таких услуг идут на поддержку магазина. Кроме того, это плата за предоставление владельцам приложений доступа к огромной клиентской базе.

В настоящее время жалоба находится на рассмотрении.


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