Компания Rakuten подала антимонопольную жалобу против Apple
Японская компания Rakuten подала в Европейский союз антимонопольную жалобу против Apple.
В жалобе говорится, что дочерняя компания Kobo обязана выплачивать 30-процентную комиссию за продажу электронных книг через приложения, распространяемые в Apple Store.
Представители Rakuten утверждают, что приложение Apple Book находится в лучшем положении по сравнению с конкурентами, так как не платит никаких комиссионных.
В ответ на жалобу Apple заявила, что компания предоставляет продавцам возможность предлагать собственные услуги через приложения, которые распространяются в Apple Store совершенно бесплатно. А комиссионное вознаграждение от реализации таких услуг идут на поддержку магазина. Кроме того, это плата за предоставление владельцам приложений доступа к огромной клиентской базе.
В настоящее время жалоба находится на рассмотрении.