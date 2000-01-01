16.06 16:42 MIGnews.com

Израильский стартап изобрел "паспорт COVID-19" для туризма

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Израильская фирма Pangea, производитель интеллектуальных цифровых идентификационных карт и программного обеспечения для пограничного контроля, разработала "биометрическую смарт-карт" для путешествий.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль планирует открыть страну для посетителей из Греции и Кипра с 1 августа.На пути к открытию границ правительства, рассматривают возможность введения "паспорта" COVID-19, которые будет выдаваться после теста на коронавирус или на наличие антител. Также, при его получении рассчитывается уровень риска, связанного с городом и регионом, куда летит пассажир.Компания Pangea из Герцилии планирует сделать такой "паспорт иммунитета", который содержит фотографию владельца, цифровую подпись, чип и голограмму. По словам стартапа, он может быть надежно связан с медицинской базой данных страны и включает в себя новейшие зашифрованные данные в профиле владельца COVID-19.Процесс выдачи карточек должен контролироваться министерством здравоохранения страны в сотрудничестве с местными поставщиками медицинских услуг и больницами. Поисковая система Pangea проверяет каждый случай и определяет насколько держатель карты отвечает необходимым требованиям для въезда в страну.Биометрический паспорт может быть физической картой, приложением для телефона или штрих-кодом, заявили в компании. Фирма ведет переговоры с регулирующими органами в Израиле и Южной Африке, а также с европейскими послами.Паспорт позволит отменить нецелесообзраный 14-дневный карантин, говорится в сообщении."Наша карта и программа являются одним из ключей к открытию неба и массовому перемещению миллионов туристов и бизнесменов из страны в страну", - пишут в компании.