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Израильский стартап изобрел `паспорт COVID-19` для туризма | Фото:16.06 16:42   MIGnews.com

Израильский стартап изобрел "паспорт COVID-19" для туризма

Израильская фирма Pangea, производитель интеллектуальных цифровых идентификационных карт и программного обеспечения для пограничного контроля, разработала "биометрическую смарт-карт" для путешествий.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль планирует открыть страну для посетителей из Греции и Кипра с 1 августа.

На пути к открытию границ правительства, рассматривают возможность введения "паспорта" COVID-19, которые будет выдаваться после теста на коронавирус или на наличие антител. Также, при его получении рассчитывается уровень риска, связанного с городом и регионом, куда летит пассажир.

Компания Pangea из Герцилии планирует сделать такой "паспорт иммунитета", который содержит фотографию владельца, цифровую подпись, чип и голограмму. По словам стартапа, он может быть надежно связан с медицинской базой данных страны и включает в себя новейшие зашифрованные данные в профиле владельца COVID-19.

Процесс выдачи карточек должен контролироваться министерством здравоохранения страны в сотрудничестве с местными поставщиками медицинских услуг и больницами. Поисковая система Pangea проверяет каждый случай и определяет насколько держатель карты отвечает необходимым требованиям для въезда в страну.

Биометрический паспорт может быть физической картой, приложением для телефона или штрих-кодом, заявили в компании. Фирма ведет переговоры с регулирующими органами в Израиле и Южной Африке, а также с европейскими послами.

Паспорт позволит отменить нецелесообзраный 14-дневный карантин, говорится в сообщении.

"Наша карта и программа являются одним из ключей к открытию неба и массовому перемещению миллионов туристов и бизнесменов из страны в страну", - пишут в компании.


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