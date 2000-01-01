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Ученые раскрыли тайну полосатости зебр | Фото:17.06 05:17   MIGnews.com

Ученые раскрыли тайну полосатости зебр

На протяжении многих лет ученые не могли определить эволюционные причины возникновения черно-белых полосок на теле зебр. Однако недавнее исследование пролило свет на этот вопрос.

Об этом в воскресенье, 16 июня пишет The Times.

Исследователи и супруги Стивен и Элиссон Кобб провели в Африке целый год, чтобы разгадать тайну необычного окраса этих животных, и похоже, что им это удалось.

Ученые рассказали, что полосатая окраска зебр может быть частью механизма контроля температуры, при помощи которого живущие в Африке животные противостоят жаре.

"Этот феномен является основой механизма охлаждения, которым пользуются зебры. Теперь мы лучше понимаем, зачем зебрам столь интересная полосатая окраска", - отмечают исследователи. "В целом, речь идет о довольно сложном физическом взаимодействии, которое, тем не менее, является весьма эффективным решением, помогающим зебрам переживать даже самую экстремальную жару".

"Механизм регуляции тепла в организме зебры - гораздо сложный и интересный процесс, чем мы могли себе представить. Для полного понимания того, как полосы помогают зебрам контролировать температуру, нам еще предстоит сделать много работы по сбору доказательств", - добавили супруги Кобб.


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