Ученые раскрыли тайну полосатости зебр

Исследователи и супруги Стивен и Элиссон Кобб провели в Африке целый год, чтобы разгадать тайну необычного окраса этих животных, и похоже, что им это удалось.
Ученые рассказали, что полосатая окраска зебр может быть частью механизма контроля температуры, при помощи которого живущие в Африке животные противостоят жаре.
"Этот феномен является основой механизма охлаждения, которым пользуются зебры. Теперь мы лучше понимаем, зачем зебрам столь интересная полосатая окраска", - отмечают исследователи. "В целом, речь идет о довольно сложном физическом взаимодействии, которое, тем не менее, является весьма эффективным решением, помогающим зебрам переживать даже самую экстремальную жару".
"Механизм регуляции тепла в организме зебры - гораздо сложный и интересный процесс, чем мы могли себе представить. Для полного понимания того, как полосы помогают зебрам контролировать температуру, нам еще предстоит сделать много работы по сбору доказательств", - добавили супруги Кобб.