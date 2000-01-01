17.06 03:00 MIGnews.com

Вырастить клубнику в квартире - легко!

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Канадская компания OGarden предлагает создавать микрофермы в своей квартире. Разработчики OGarden сообщили, что семья может сэкономить до 80% на продуктах, выращивая свои собственные культуры в квартире. В OGarden можно выращивать овощи, фрукты и травы в контролируемой среде.OGarden - это внутренняя микроферма, которая позволяет жителям города одновременно выращивать 90 видов растений. Он оснащен регулируемой автоматической системой полива и освещения, которую можно поставить на автопилот. Урожай можно ожидать через месяц.Микроферма имеет 60 посадочных мест в верхней части (в вращающемся колесе). Кроме того, он имеет инкубатор, который может вместить до 30 растений для прорастания в нижней части. Чтобы начать выращивание культур, хозяева должны поместить семена в специальную чашку вместе с почвой и удобрениями. Для прорастания растения нужно около трех недель, прежде чем растения будут готовы для перемещения в колесо для роста, которое вращается.OGarden разработали инструкции по выращивания многих растений, в частности мяты, зеленого лука, клубники, капусты. Но владелец может выращивать и другие растения по своему усмотрению.Выращенные продукты являются экологически чистыми, в технологии не используются пестициды и другие средства защиты. OGarden Smart продается за $769. Компания пообещала поставить первую партию продукции в июне 2019 г.