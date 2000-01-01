16.05 23:47 MIGnews.com

Впечатляющее видео: подробная модель частицы COVID-19

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Студия биомедицинской визуализации Visual Science показала самую подробную и наиболее точную на сегодняшний день 3D-модель смертоносного китайского коронавируса COVID-19, который уже несколько месяцев продолжает бушевать во всем мире.Ее создали в качестве части некоммерческого проекта Virus Park, в архиве которого уже есть модели вирусов ВИЧ, гриппа A/H1N1, лихорадок Эбола и Зика и папилломы человека.По словам дизайнеров, они используют единую цветовую схему для всех вирионов. Яркими цветами обозначены белки, которые кодирует вирусный геном, серым – структуры, которые вирус берет из клетки-хозяина.На кадрах показаны мельчайшие детали зрелой частицы SARS-CoV-2. Судя по видео, частица "стыкуется" поверхностными выростами с заражаемой клеткой. Эти белки разделены на три части: S1 на самом верху шипа взаимодействует с рецептором клетки (АСЕ2), а S2 и S2' запускают процесс слияния вирусной мембраны с клеточной.Фрагмент белка, который связывается с АСЕ2, расположен на своего рода шарнирной структуре, и способен отгибаться вверх для осуществления "стыковки". Модель показывает все его состояния. Эти белки сильно модифицированы и превращены в гликопротеины, что помогает вирусу маскироваться от иммунитета организма.