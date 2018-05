16.05 22:05 MIGnews.com

Юпитер и Венера влияют на орбиту Земли уже 215 млн лет

Группа геологов из университета Ратгерс в США провела исследования, выяснив, как гравитационные взаимодействия Земли с Юпитером и Венерой влияют на ее орбиту.Об этом в среду, 16 мая сообщает Universe Today Согласно исследованию, опубликованному в Proceedings of the National Academy of Sciences , это особенно касается Юпитера и Венеры, гравитационное влияние которых сказывается на орбите Земли, вынуждая ее удлиняться на 5% каждые 405 000 лет.По мнению ученых, именно этот факт менял климат Земли последние 215 млн лет.Один из участников исследования, Деннис Кент отметил, что результат этой научный работы "впечатляет", поскольку до математических расчетов было возможно изучить только последние 50 млн лет, тогда как теперь можно проанализировать то, что произошло 215 млн лет назад.В то же время 405 000-летний цикл объясняет "изменения климата, окружающей среды, эволюции динозавров, млекопитающих и окаменелостей во всем мире".Уточняется, что эксперты получили результаты после извлечения образцов горных пород триасового периода (209 млн ‒ 215 млн лет назад) в штате Аризона. Были также проанализированы образцы из Нью-Йорка и озера, которое в прошлом покрывало большую часть штата Нью-Джерси.Кент добавил, что этот 405 000-летний цикл является "самым обычным астрономическим явлением, связанным с ежегодным оборотом Земли вокруг Солнца".