17.05 03:49 MIGnews.com

Facebook оштрафовали на €150 000 за шпионаж

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Национальная комиссия по информационным технологиям и свободе Франции (CNIL) оштрафовала Facebook на 150 тыс. евро, заявили в организации.После изменения в политике использования данных, состоявшегося в 2015 году, CNIL провела выборочную проверку документов соцсети, чтобы проконтролировать соблюдение закона о защите данных. По результатам проверки выяснилось, что Facebook в "массовом порядке" использовал личные данные пользователей для адресной рекламы, а также следил за их поисковыми запросами при помощи cookies.Комиссия ранее изучала дело Facebook и предложила в январе 2016 года компании исправить недочеты за три месяца. Позже срок продлили, однако соцсеть так и не приняла требуемых мер.