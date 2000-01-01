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Facebook оштрафовали на €150 000 за шпионаж | Фото: Christopher/Flickr17.05 03:49   MIGnews.com

Facebook оштрафовали на €150 000 за шпионаж

Национальная комиссия по информационным технологиям и свободе Франции (CNIL) оштрафовала Facebook на 150 тыс. евро, заявили в организации.

После изменения в политике использования данных, состоявшегося в 2015 году, CNIL провела выборочную проверку документов соцсети, чтобы проконтролировать соблюдение закона о защите данных. По результатам проверки выяснилось, что Facebook в "массовом порядке" использовал личные данные пользователей для адресной рекламы, а также следил за их поисковыми запросами при помощи cookies.

Комиссия ранее изучала дело Facebook и предложила в январе 2016 года компании исправить недочеты за три месяца. Позже срок продлили, однако соцсеть так и не приняла требуемых мер.
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