Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ученые рассказали о глобальных катастрофах будущего 17.05 01:25   MIGnews.com

Ученые рассказали о глобальных катастрофах будущего

Американские специалисты, занимающиеся научными вопросами на Youtube-канале RealLifeLore, продемонстрировали модель уничтожения Земли и других космических объектов.

Видеоролик со списком возможных глобальных катастроф был опубликован в интернете. Авторы попытались предсказать, что произойдет с Землей и ее жителями в ближайший миллиард лет.

Так, через 8 тысяч лет возникнет так называемая проблема "десятитысячного года" — системный сбой, связанный с пятизначным исчислением дат.

Помимо этого в ролике рассказывается о наступление нового ледникового периода через 50 тысяч лет и исчезновение Ниагарского водопада.

В течение 500 тысяч лет с Землей столкнется крупный астероид, а через 1 миллион лет стоит ждать извержения супервулкана.

Примерно через 400-500 миллионов лет может произойти гамма-вспышка, которая приведет к уничтожению озонового слоя Земли.

Фотосинтез остановится из-за того, что Солнце станет ярче, что приведет к резкому снижению содержания углекислого газа.

В менее отдаленном будущем человечество может быть подвергнуто опасности развития синтетических вирусов и искусственного интеллекта.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:32
В Китае собака нашла заживо похороненного ребенка
22:12
SpaceX запустила спутник, который обеспечит Wi-Fi
21:44
В Украине запретили георгиевскую ленточку
20:49
ХАМАС показал фото убийцы Мазена Фукаха
20:13
Трамп не возьмет Нетаниягу с собой к Стене Плача
19:45
Хакеры сольют данные о ядерных программах РФ, Ирана и КНДР
19:26
Супруги из Иерусалима убили, расчленили и закопали соседа
19:15
Малиновская: Беннет не интересуется образованием
18:54
Дания. Джихистка планировала взорвать еврейскую школу
18:06
Реакция ВКонтакте и Одноклассников на запрет в Украине
17:50
Охранять Трампа в Израиле будут более 10 000 полицейских
17:05
Миллионы шекелей на сельское хозяйство ушли "мимо кассы"
16:12
Исламское Движение Израиля готовило атаку против солдат
16:09
Порошенко запретил Вконтакте, Яндекс и Одноклассники
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus