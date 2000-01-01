17.05 01:25 MIGnews.com

Ученые рассказали о глобальных катастрофах будущего

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Американские специалисты, занимающиеся научными вопросами на Youtube-канале RealLifeLore, продемонстрировали модель уничтожения Земли и других космических объектов.Видеоролик со списком возможных глобальных катастроф был опубликован в интернете. Авторы попытались предсказать, что произойдет с Землей и ее жителями в ближайший миллиард лет.Так, через 8 тысяч лет возникнет так называемая проблема "десятитысячного года" — системный сбой, связанный с пятизначным исчислением дат.Помимо этого в ролике рассказывается о наступление нового ледникового периода через 50 тысяч лет и исчезновение Ниагарского водопада.В течение 500 тысяч лет с Землей столкнется крупный астероид, а через 1 миллион лет стоит ждать извержения супервулкана.Примерно через 400-500 миллионов лет может произойти гамма-вспышка, которая приведет к уничтожению озонового слоя Земли.Фотосинтез остановится из-за того, что Солнце станет ярче, что приведет к резкому снижению содержания углекислого газа.В менее отдаленном будущем человечество может быть подвергнуто опасности развития синтетических вирусов и искусственного интеллекта.