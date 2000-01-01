16.04 09:52 MIGnews.com

Американцы показали беспилотный танкер-стелт

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Пентагон объявил о проведении тендера на разработку беспилотного заправщика. В рамках подготовки к тендеру корпорация показала одну из своих сверхсекретных разработок - беспилотный танкер-стелт MQ-25 Stingray. он будет соревноваться с конкурирующими моделями, представленными Boeing и General Atomics.По требованиям Пентагона, заправщики, базирующиеся на авианосцах, должны обладать возможностью доставлять 6,5 тонн горючего на расстояние до 800 километров. Таким образом, будет значительно расширена дальность действия основных моделей американских боевых самолетов - F-15-8, F-22 и F-35.MQ-25 по внешнему виду очень напоминает бомбардировщик-стелт В-2, но его крылья несколько больше, и также обладают способностью к изменению геометрии крыла. Качества стелт не требуются по условиям тендера, но нет никаких сомнений в том, что Пентагон будет их только приветствовать.На рекламном ролике также продемонстрирована возможность несения на MQ-25 “умных” бомб вместо заправочных баков.