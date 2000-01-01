17.04 04:28 MIGnews.com
В иранских школах запретили иностранные соцсети
Министерство образования Ирана в воскресенье сообщило, что теперь в школах мусульманского государства категорически запрещается использовать иностранные социально ориентированные ресурсы.
Об этом в понедельник, 16 апреля сообщает иранское информационное агентство ILNA, передает ТАСС
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Согласно официальному заявлению МИДа, школы должны использовать "исключительно национальные социальные сети".
Отметим, что до последнего времени самой популярной социальной сетью в Иране являлся ресурс Telegram, который в 2017 году мог похвастаться наличием 40 миллионов пользователей в исламской республике.
В последнее время иранские власти активно работают над созданием собственных соцсетей. К примеру, иранский мессенджер Soroushnetwork якобы имеет на данный момент порядка пяти миллионов пользователей.
Сейчас самыми популярными в Иране соцсетями являются Telegram и Instagram. Далее следуют Facebook и Twitter, которые официально в стране запрещены
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