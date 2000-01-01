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В иранских школах запретили иностранные соцсети | Фото:17.04 04:28   MIGnews.com

В иранских школах запретили иностранные соцсети

Министерство образования Ирана в воскресенье сообщило, что теперь в школах мусульманского государства категорически запрещается использовать иностранные социально ориентированные ресурсы.

Об этом в понедельник, 16 апреля сообщает иранское информационное агентство ILNA, передает ТАСС.

Согласно официальному заявлению МИДа, школы должны использовать "исключительно национальные социальные сети".

Отметим, что до последнего времени самой популярной социальной сетью в Иране являлся ресурс Telegram, который в 2017 году мог похвастаться наличием 40 миллионов пользователей в исламской республике.

В последнее время иранские власти активно работают над созданием собственных соцсетей. К примеру, иранский мессенджер Soroushnetwork якобы имеет на данный момент порядка пяти миллионов пользователей.

Сейчас самыми популярными в Иране соцсетями являются Telegram и Instagram. Далее следуют Facebook и Twitter, которые официально в стране запрещены
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