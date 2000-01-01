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YouTube 16.04 23:13   MIGnews.com

Ученые научат секс-роботов вынашивать и рожать детей

Ученые планируют создать секс-роботов, способных продолжать человеческий род. Предполагается, что роботы смогут вынашивать детей.

Соответствующая статья опубликована в издании Daily Star.

По данным специалистов, человечество близится к тому моменту, когда будут созданы роботизированные женщины с искусственной репродуктивной системой. На сегодняшний день индустрия эволюционирующих киберпрограмм чувств шагает быстрыми темпами.

Эксперты хотят вживить искусственные элементы в организм человека. Они изучают возможность введения искусственной матки, которая сможет вынашивать зародышей человека до этапа формирования плода, а потом и до самого рождения ребенка.

По словам ученого, исследователи уже смогли добиться многих результатов в этой отрасли.
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