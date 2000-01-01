17.04 04:11 MIGnews.com
На луне Сатурна есть условия для жизни
На Энцеладе, одном из внутренних спутниках Сатурна, ученые нашли условия для возникновения и существования жизни.
Как было объявлено на пресс-конференции NASA, благодаря миссии Cassini в недрах Энцелада нашли источники энергии, аналогичные тем, что поддерживают жизнь в земных океанах.
В жидкости, выбрасываемой ледяным спутником Сатурна сквозь трещины на южном полюсе, кроме воды, углекислого газа метана и аммиака есть большое количество водорода.
Исследователи говорят, что на дне океана, вероятно, происходят процессы восстановления углекислого газа до метана.
Ученые сравнивают подобные гидротермальные реакции с активностью древних океанов Земли, которая стала источником энергии для первых организмов.
Таким образом, Энцелад является телом, наиболее перспективным с точки зрения поиска жизни на объектах в Солнечной системе
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