17.04 04:11 MIGnews.com

На луне Сатурна есть условия для жизни

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На Энцеладе, одном из внутренних спутниках Сатурна, ученые нашли условия для возникновения и существования жизни.Как было объявлено на пресс-конференции NASA, благодаря миссии Cassini в недрах Энцелада нашли источники энергии, аналогичные тем, что поддерживают жизнь в земных океанах.В жидкости, выбрасываемой ледяным спутником Сатурна сквозь трещины на южном полюсе, кроме воды, углекислого газа метана и аммиака есть большое количество водорода.Исследователи говорят, что на дне океана, вероятно, происходят процессы восстановления углекислого газа до метана.Ученые сравнивают подобные гидротермальные реакции с активностью древних океанов Земли, которая стала источником энергии для первых организмов.Таким образом, Энцелад является телом, наиболее перспективным с точки зрения поиска жизни на объектах в Солнечной системе