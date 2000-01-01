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На луне Сатурна есть условия для жизни 17.04 04:11   MIGnews.com

На луне Сатурна есть условия для жизни

На Энцеладе, одном из внутренних спутниках Сатурна, ученые нашли условия для возникновения и существования жизни.

Как было объявлено на пресс-конференции NASA, благодаря миссии Cassini в недрах Энцелада нашли источники энергии, аналогичные тем, что поддерживают жизнь в земных океанах.

В жидкости, выбрасываемой ледяным спутником Сатурна сквозь трещины на южном полюсе, кроме воды, углекислого газа метана и аммиака есть большое количество водорода.

Исследователи говорят, что на дне океана, вероятно, происходят процессы восстановления углекислого газа до метана.

Ученые сравнивают подобные гидротермальные реакции с активностью древних океанов Земли, которая стала источником энергии для первых организмов.

Таким образом, Энцелад является телом, наиболее перспективным с точки зрения поиска жизни на объектах в Солнечной системе
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