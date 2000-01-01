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На юге Аргентины нашли яйца динозавров | Фото: Thinkstock17.04 03:59   MIGnews.com

На юге Аргентины нашли яйца динозавров

Яйца динозавров были обнаружены в провинции Неукен на юге Аргентины. Как сообщило агентство Теlam, их возраст насчитывает 70 млн лет.
Внутри яиц сохранились останки эмбрионов динозавров. Как рассказала глава департамента по защите культурного наследия Неукена Клаудия Делья Негра, для ученых это находка имеет огромное значение.

"Они полностью исследуют эмбрионы, и уже удалось сделать анализ эмбриональной кожи и зубов", - отметила она.

По ее словам, яйца дошли до наших времен в хорошем состоянии благодаря тому, что местность, где они были найдены, когда-то была болотом, которое затем было погребено под вулканическими отложениями.

Гнездо динозавров случайно нашел местный пастух вблизи населенного пункта Агуада-Сан-Роке еще несколько лет назад, однако ученые сообщили о находке только сейчас.
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