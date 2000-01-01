17.04 01:23 MIGnews.com

Ученые предложили лечить депрессию галлюциногенами

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Исследователи из Мексики предложили использовать галлюциногены аяхуаска для более эффективного лечения сложных форм депрессии.Как сообщает издание The New York Times, осужденных в Бразилии уже лечили подобным способом. В нескольких регионах страны семинары, где участникам предлагают аяхуаску, стали частью туристической программы.В рамках длительного эксперимента одна группа пациентов с долгой депрессией употребляла напиток из аяхуаски, а другая — плацебо.Спустя неделю у первой группы были зафиксированы улучшение самочувствия и снижение депрессивного фона.В настоящее время специалисты продолжают исследование. Ученые обеспокоены тем фактом, что действие смеси аяхуаска кратковременное.