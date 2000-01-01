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17.04 01:23   MIGnews.com

Ученые предложили лечить депрессию галлюциногенами

Исследователи из Мексики предложили использовать галлюциногены аяхуаска для более эффективного лечения сложных форм депрессии.

Как сообщает издание The New York Times, осужденных в Бразилии уже лечили подобным способом. В нескольких регионах страны семинары, где участникам предлагают аяхуаску, стали частью туристической программы.

В рамках длительного эксперимента одна группа пациентов с долгой депрессией употребляла напиток из аяхуаски, а другая — плацебо.

Спустя неделю у первой группы были зафиксированы улучшение самочувствия и снижение депрессивного фона.

В настоящее время специалисты продолжают исследование. Ученые обеспокоены тем фактом, что действие смеси аяхуаска кратковременное.
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