17.03 02:04 MIGnews.com

Древние люди Африки придумали новые технологии

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Древние люди, проживающие в Восточной Африке 320 тысяч лет назад, пользовались инструментами, нехарактерными для их эпохи. Об этом выяснили антропологи Национального музея естественной истории Смитсоновского института.Во время раскопок в регионе Олоргесайли в южной части Кении, ученые обнаружили артефакты, некоторые из которых были из обсидиана, хотя ранее считалось, что первые люди, проживающие этой территории, пользовались каменными орудиями труда. Экспертиза показала, что возраст новых находок составляет 305-320 тысяч лет. Ученых ошеломил тот факт, что ближайшие источники вулканического стекла находится в 24-88 километрах от места раскопок.Это указывает на то, что между различными группами людей в Африке уже тогда велась торговля, утверждают ученые.Среди других артефактов исследователи также обнаружили кристаллы марганца и охры, которые древние люди использовали как окрашивающий материал.При этом возраст найденных инструментов соответствовали периоду климатической нестабильности в этом регионе.Природные изменения, поспособствовали резкому скачку в технологической и социальных сферах, повысив их шансы на выживание, поясняют антропологи.