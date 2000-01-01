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В ОАЭ пограничников заменят искусственным интеллектом | Фото: Thinkstock17.02 05:42   MIGnews.com

В ОАЭ пограничников заменят искусственным интеллектом

Министерство внутренних дел ОАЭ планирует к 2020 году заменить всех людей в иммиграционной службе аэропортов на системы искусственного интеллекта. Генерал-майор Ахмед аль-Раизи подтвердил соответствующие планы относительно Международного аэропорта Абу-Даби, который будет открыт в следующем году.

"Мы начали со сканирования радужной оболочки и распознавания лиц, и, в конце концов, нам вообще не понадобятся сотрудники иммиграционной службы", - сказал он.

Планы по отказу от участия сотрудников следуют за запуском так называемого "умного" туннеля в аэропорту Дубая. Система использует технологию распознавания лиц для определения личности пассажиров без вмешательства человека. В Международном аэропорту Дубая уже действуют "умные" выходы, требующие только сканирования паспорта пассажира или удостоверение личности гражданина ОАЭ.

Аль-Раизи сказал, что главная задача в рамках внедрения новых технологий будет заключаться в том, чтобы сотрудники были надлежащим образом обучены их использованию. Он утверждает, что данные министерства в сочетании с технологиями искусственного интеллекта позволят использовать информацию о гражданах, жителях и посетителях для обеспечения безопасности страны.
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