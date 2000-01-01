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Новая Зеландия оказалась седьмым континентом 17.02 04:24   MIGnews.com

Новая Зеландия оказалась седьмым континентом

Новая Зеландия и Новая Каледония являются отнюдь не изолированными островными цепям, а лишь надводной частью отдельного, седьмого на нашей планете, континента. Такое революционное заявление австралийские и новозеландские геологи опубликовали в своем научном исследовании.

Они утверждают, что это часть седьмого континента, который они условно называют Зеаландией, говорится на сайте Геологического общества Америки.

Исследователям удалось определить в земной коре отдельный фрагмент площадью около 4,9 миллиона квадратных километров. Геологи, исходя из размеров и удаленности, решили рассматривать эту часть земной коры под островами как полноценный континент.

"Это не внезапное открытие, а постепенное осознание. Например, 10 лет назад у нас не было бы накопленных данных или уверенности в интерпретации, чтобы написать эту статью", - утверждают ученые.
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