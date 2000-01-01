Китайцы установили рекорд Гиннеса беспилотниками

В Китае около 1000 беспилотных аппаратов взлетели в ночное небо во время традиционного фестиваля фонарей в Гуанчжоу. Разноцветные дроны летали в разных направлениях, создавая китайских персонажей в воздухе, что поразило зрителей.
Как сообщает ТСН со ссылкой CCTV Plus, это представление установило мировой рекорд Гиннеса по наибольшему количеству беспилотных летательных аппаратов, принявших участие в шоу.
Все беспилотники были изготовлены научным предприятием в Гуанчжоу. С помощью специально разработанной системы управления, которая способна работать только в одном компьютере, человек мог сделать так, чтобы все 1000 беспилотников летали соответствии с их конкретными маршрутами.
Видео этого шоу стало набирать популярность в Сети. Сейчас его посмотрело более 26 тысяч человек.