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Китайцы установили рекорд Гиннеса беспилотниками 17.02 04:58   MIGnews.com

Китайцы установили рекорд Гиннеса беспилотниками

В Китае около 1000 беспилотных аппаратов взлетели в ночное небо во время традиционного фестиваля фонарей в Гуанчжоу. Разноцветные дроны летали в разных направлениях, создавая китайских персонажей в воздухе, что поразило зрителей.



Как сообщает ТСН со ссылкой CCTV Plus, это представление установило мировой рекорд Гиннеса по наибольшему количеству беспилотных летательных аппаратов, принявших участие в шоу.

Все беспилотники были изготовлены научным предприятием в Гуанчжоу. С помощью специально разработанной системы управления, которая способна работать только в одном компьютере, человек мог сделать так, чтобы все 1000 беспилотников летали соответствии с их конкретными маршрутами.

Видео этого шоу стало набирать популярность в Сети. Сейчас его посмотрело более 26 тысяч человек.
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