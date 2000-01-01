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Израильский дрон поставил рекорд автономного полета 15.12 13:10   MIGnews.com

Израильский дрон поставил рекорд автономного полета

Беспилотник израильской компании Aeronautics, Orbiter 4 поставил рекорд автономного полета, продолжавшегося более 25 часов.

Беспилотник может использоваться для выполнения широкого спектра задач в шести различных режимах полета - для управления артиллерийским огнем, для оценки ущерба после бомбардировок, для поиска целей для высокоточных ракет, для перехвата средств связи противника, для электронной разведки и для ведения электронной войны.



Беспилотником управляет команда из трех человек. Для него не требуется взлетная полоса, он может использоваться и в сухопутных, и в морских операциях при любых погодных условиях.

Платформа может нести два различных блока вооружений одновременно, существуют возможности интеграции в нее электро-оптических систем, радара SAR, морского радара MPR, и других видов полезной нагрузки.




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