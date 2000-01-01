15.10 20:01 MIGnews.com

Google показала новое поколение своих смартфонов

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Американский интернет-гигант Google провела в Нью-Йорке традиционную презентацию Made by Google, посвященную новым устройствам, спроектированным специалистами компании.Главными гвоздями программы на презентации стал анонс фирменных смартфонов Pixel нового поколения, сообщает пресс-служба Google.Смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL получили полностью переработанный дизайн и функции, которые нельзя найти в других смартфонах. Среди особенностей смартфонов — функция Motion Sense бесконтактного жестового управления, для реализации которой используются миниатюрные радары.Смартфоны первыми получили чип Google Soli. Жестовое управление позволяет «мановением руки» пропускать песни, отключать будильники, регулировать громкость или отключать звук вообще. У смартфонов видна довольно внушительная верхняя рамка, она-то и включает радар Soli, а также динамик, одинарную фронтальную камеру и комплект датчиков для распознавания лиц.Pixel 4 и Pixel 4 XL первыми в серии получили двойную основную камеру. Она размещается в квадратном модуле, сочетает основной датчик изображения 12 Мп (Dual-Pixel) с вспомогательным телефото 16 Мп с оптической и цифровой стабилизацией, поддерживается двухкратный оптический зум. Фронтальная камера — 8-мегапиксельная. Поддерживается съёмка видео вплоть до 4K на скорости 30 к/с и замедленный режим в разрешении 1080p и со скоростью 120 к/с.В основу легла однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855, дополненная 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флэш- памяти. Емкость аккумуляторов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL составляет 2800 и 3700 мА•ч соответственно. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт. На смартфоны сразу «из коробки» установлена операционная система Android 10.Смартфоны получили защиту от воды и пыли на уровне IP68. Смартфоны оснащаются NFC, модулем безопасности Titan M и нейронным процессором Pixel Neural Core. Благодаря последнему приложение камеры может обрабатывать HDR+ в режиме реального времени, сразу показывая примерные результаты пользователю на экране.Оба смартфона поддерживают функцию управления сжатием Active Edge, знакомую по прошлым поколением Pixel. Также поддерживается беспроводная зарядка Pixel Stand. Смартфоны получили защиту от воды и пыли на уровне IP68.Цены на смартфоны стартуют от 799 долларов, так же как и у прошлогодних Pixel 3. Приём предварительных заказов откроется сегодня, продажи начнутся 24 октября. Предлагаются три цвета — чёрный, белый и оранжевый. В подробностях цены такие:Pixel 4 с 64 ГБ флэш-памяти — $799;Pixel 4 с 128 ГБ флэш-памяти — $899;Pixel 4 XL с 64 ГБ флэш-памяти — $899;Pixel 4 XL с 128 ГБ флэш-памяти — $999.