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Велосипед в кармане - ИИ создал новый сверхпрочный материал | Фото:16.10 01:50   MIGnews.com

Велосипед в кармане - ИИ создал новый сверхпрочный материал

Wiley online library сообщает, что в Калифорнийском технологическом институте с помощью искусственного интеллекта (ИИ) с первой попытки создали новый материал. Подключение к работе ИИ позволило ученым обойтись без длительного процесса "проб и ошибок" на пути к результату.

Новый материал, по словам разработчиков, обладает уникальной прочностью и сжимаемостью. В конечном счете, они планируют создать материал, благодаря которому велосипеды и зонтики можно будет положить в карман.

Однако на данном этапе разработок говорить о практическом применении рано - результаты впечатляют по большей части из-за скорости работы.


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