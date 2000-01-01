16.10 01:50 MIGnews.com

Велосипед в кармане - ИИ создал новый сверхпрочный материал

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Wiley online library сообщает, что в Калифорнийском технологическом институте с помощью искусственного интеллекта (ИИ) с первой попытки создали новый материал. Подключение к работе ИИ позволило ученым обойтись без длительного процесса "проб и ошибок" на пути к результату.Новый материал, по словам разработчиков, обладает уникальной прочностью и сжимаемостью. В конечном счете, они планируют создать материал, благодаря которому велосипеды и зонтики можно будет положить в карман.Однако на данном этапе разработок говорить о практическом применении рано - результаты впечатляют по большей части из-за скорости работы.