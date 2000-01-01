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Трамп рассказал о супер-пупер ракете США 15.06 18:20   MIGnews.com

Трамп рассказал о супер-пупер ракете США

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрабатываемая Штатами новейшая гиперзвуковая ракета (ранее он заявлял, что эта ракета - просто "супер-пупер") сможет поражать цели на расстоянии до 1 тысячи миль (1,6 тысяч километров).

В ходе выступления, которое вели американские телеканалы, он отметил, что с. Точность ракеты он оценил в 14 дюймов (35,5 см).

"Вы слышали, что у России есть (ракета со скоростью) в пять раз (больше), Китай разрабатывает в пять или шесть раз (больше). У нас будет в 17 раз", - заявил Трамп, пишет Thetimeshub.


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