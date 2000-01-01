США следили за погружением Витязя в Марианскую впадину
Когда российский беспилотный аппарат "Витязь" погружался в Марианскую впадину, за ним пытались следить американские крейсер и разведывательные самолеты. Об этом рассказали представители центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" и Фонда перспективных исследований.
По словам главного специалиста бюро Романа Соколова, корабль вышел через некоторое время после того, как аппарат начали разворачивать на позиции. А руководитель проекта "Витязь-Д" Сергей Лопсарь сказал, что самолеты Poseidon дважды в сутки облетали буксир "Фотий Крылов". С него беспилотник спускался во впадину, пишет Kxan36news.
Однако США опоздали с фото и видеосъемками. "Витязь" уже давно был спущен под воду.