16.06 01:44 MIGnews.com

WhatsApp добавил в чаты функцию денежных переводов

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WhatsApp запустил денежные переводы внутри чатов мессенджера. Воспользоваться новой функцией могут как рядовые пользователи, так и предприниматели.Сообщается, что для того, чтобы осуществить перевод, достаточного нажать на иконку скрепки и выбрать банковскую карту.Работают переводы на базе Facebook Pay и пока что доступны только для жителей Бразилии.Для обычных пользователей переводы абсолютно бесплатные, а вот бизнес-аккаунтам придётся заплатить символическую комиссию.По словам разработчиков, новая функция вскоре появится и в других странах.