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WhatsApp добавил в чаты функцию денежных переводов 16.06 01:44   MIGnews.com

WhatsApp добавил в чаты функцию денежных переводов

WhatsApp запустил денежные переводы внутри чатов мессенджера. Воспользоваться новой функцией могут как рядовые пользователи, так и предприниматели.

Сообщается, что для того, чтобы осуществить перевод, достаточного нажать на иконку скрепки и выбрать банковскую карту.

Работают переводы на базе Facebook Pay и пока что доступны только для жителей Бразилии.

Для обычных пользователей переводы абсолютно бесплатные, а вот бизнес-аккаунтам придётся заплатить символическую комиссию.

По словам разработчиков, новая функция вскоре появится и в других странах.


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