Япония: за пьяное управление БПЛА можно попасть за решетку

Нарушители законодательного запрета, которые рискнут управлять БПЛА после употребления алкоголя, могут быть приговорены к лишению свободы сроком на один год.
Кроме того, нарушителям грозит штраф в размере до 300 000 иен (около $2800).
"Мы считаем, что эксплуатация беспилотных летательных аппаратов после употребления алкоголя является столь же серьезным нарушением, как и вождение в нетрезвом состоянии", - заявил представитель министерства транспорта Японии агентству AFP.
По данным источников, новые правила распространятся на дроны, вес которых превышает 200 граммов. Также японские власти намерены установить ограничения на места, где могут осуществляться полеты беспилотников.