Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Япония: за пьяное управление БПЛА можно попасть за решетку | Фото:16.06 05:15   MIGnews.com

Япония: за пьяное управление БПЛА можно попасть за решетку

Япония стала первой в мире страной, где был принят закон, запрещающий управление беспилотными летательными аппаратами в нетрезвом состоянии.

Об этом информирует Daily Mail.

Нарушители законодательного запрета, которые рискнут управлять БПЛА после употребления алкоголя, могут быть приговорены к лишению свободы сроком на один год.

Кроме того, нарушителям грозит штраф в размере до 300 000 иен (около $2800).

"Мы считаем, что эксплуатация беспилотных летательных аппаратов после употребления алкоголя является столь же серьезным нарушением, как и вождение в нетрезвом состоянии", - заявил представитель министерства транспорта Японии агентству AFP.

По данным источников, новые правила распространятся на дроны, вес которых превышает 200 граммов. Также японские власти намерены установить ограничения на места, где могут осуществляться полеты беспилотников.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:18
Elbit заключает выгодную сделку с филиппинской армией
04:18
Игрушка легендарного Эйнштейна ищет новых владельцев
03:13
Египет требует от Christie’s вернуть фараона Тутанхамона
02:40
На востоке Франции ожидаются ураганные ветры
01:32
Принц Гарри и Меган Маркл наняли новую няню для Арчи
00:07
Доминику убрали из "черного списка" налоговых гаваней
23:34
В Берлине нашли 100-килограммовую бомбу
22:27
ЕС осудил применение смертной казни в Беларуси
21:05
Новая президент Словакии официально вступила в должность
21:02
Либерман: мы заставим Ликуд и Кахоль Лаван создать коалицию
20:29
В Нотр-Даме прошла первая месса после разрушительного огня
20:10
Пекин намерен создать азиатский аналог НАТО
19:45
Uber начала тестировать сервис доставки еды дронами
19:23
Дамаск потряс мощный взрыв
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus